29 gennaio 2015 Colle, voti pure a Ferilli, Greggio e Totti

In attesa del quarto scrutinio, quando i giochi si faranno seri, i parlamentari si concedono qualche strappo alle regole. Boldrini su Totti: "Non ha l'età"

20:51 - Si ferma a un solo voto la corsa al Colle di Giancarlo Magalli. Al termine del primo spoglio, non mancano altre preferenze quantomeno curiose. Come quelle che i parlamentari hanno riservato a Sabrina Ferilli ed Ezio Greggio. Ma soprattutto a Claudio Sabelli Fioretti, che ha raccolto ben 11 voti, battendo Romano Prodi, Pier Luigi Bersani e quel Sergio Mattarella che, salvo colpi di scena, sabato potrebbe diventare il nuovo presidente della Repubblica.

Nulli i voti per Francesco Totti - Cinque voti per l'elezione del presidente della Repubblica sono andati a Francesco Totti. Voti nulli, però, perché il calciatore della Roma non ha infatti 50 anni e quindi non è eleggibile. "Non ha l'età", ha detto senza leggere il nome del calciatore la presidente, Laura Boldrini.



Mistero Morelli, web e tv: "E chi è?" - C'è anche un altro nome che ha fatto scalpore nel pomeriggio della prima votazione. E' quello di tal Mauro Morelli, che ha ottenuto ben 9 voti e che ha strappato a Enrico Mentana un "E chi c... è Morelli?" già entrato nella storia del piccolo schermo.



Il Morelli in questione è, o meglio dovrebbe essere, il condizionale è d'obbligo, un consigliere di Sel alla quinta municipalità di Napoli. Ma in Rete c'è anche chi pensa al "fruttivendolo di fiducia di qualcuno" e chi sospetta che dietro di lui ci sia "la lobby dei clarinetti" dal momento che digitando su Google il suo nome, il primo risultato è quello di un tecnico riparatore di strumenti a fiato.