Colle, Vendola tende la mano al M5S: "Serve un patto anti-Nazareno"

17:43 - A meno di una settimana dall'inizio delle votazioni per il Quirinale, Nichi Vendola apre al Movimento 5 Stelle. "Serve un fronte anti-Nazareno di cui faccia parte non solo la sinistra di alternativa, ma tutte le forze che amano la Costituzione e considerano il Patto del Nazareno una forma di inquinamento della politica", ha spiegato il leader di Sel. "Mi rivolgo a tutti coloro che vogliono giocare questa partita, quindi anche al M5S", ha affermato.

Del fronte-Nazareno devono far parte "non solo la sinistra italiana ma tutti coloro che hanno non solo il diritto ma anche il dovere di convergere per impedire questo delitto", ha aggiunto Vendola.



Quanto alla possibilità di un'alleanza anti-Nazareno al M5S, il leader di Sel ha spiegato come il fronte è aperto a "tutti coloro che non intendono replicare il copione delle belle statuine. C'è la possibilità che il Parlamento guadagni sovranità rispetto ai giochini che si fanno nelle retrovie e nelle segrete stanze".



Fico (M5S) a Vendola: "Aspettiamo i nomi da Renzi"- Non si è fatta attendere la risposta dei Cinque Stelle. "Il nostro schema è chiaro: aspettiamo una rosa di quattro nomi dal presidente del Consiglio e dal partito di maggioranza", ha detto Roberto Fico, deputato e componente del direttorio del M5S.



Anche Sibilia (M5S) boccia la proposta di Sel - "Se Vendola parla di un fronte 'anti' non ci siamo proprio: noi siamo un fronte 'pro', vogliamo un Presidente 'pro' e positivo per il Paese". Così un altro componente del direttorio M5S, Carlo Sibilia, ha bocciato la proposta di Sel. "Il silenzio di Renzi tuttavia non va in direzione di una condivisione delle scelte ma spero - ha sottolineato - che le cose cambino. Noi abbiamo introdotto la rete nel dibattito politico e Renzi ne dovrà tenere conto".



Civati: "Candidati NN, non-Nazareno" - Per il deputato della minoranza Pd Pippo Civati, invece, "tutti coloro" che sono contro il patto Renzi-Berlusconi dovrebbero fare una proposta sul presidente della Repubblica perché non sia espressione del Nazareno". Civati ha quindi spiegato che serve "un candidato NN, non-Nazareno, che possa arrivare ai voti necessari, senza essere il candidato di questo o quello".



Guerini: "Civati? Nessuna saldatura contro il Pd" - "Non ci sarà nessuna saldatura". Così il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini sulla proposta di Civati e Vendola di costruire un fronte anti-Nazareno. "Questo è un passaggio in cui il Pd può presentarsi unito all'appuntamento e bisogna lavorare per costruire una proposta condivisa nel metodo e nell'esito. Lo faremo", ha assicurato.



Visco si sfila dalla corsa per il Colle - Intanto Ignazio Visco si sfila dalla corsa al Colle. Dopo le voci che lo volevano fra i possibili candidati alla Presidenza della Repubblica, il governatore della Banca d'Italia, da Davos dove si trova per il World Economic Forum, ha spiegato: "Sto bene dove sto, mi piace il mio lavoro".