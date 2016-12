Colle, terza fumata nera: quorum giù Nuovo appello di Renzi per Mattarella

Nulla di fatto anche alla terza votazione, l'ultima con quorum a 673 voti, per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ancora una volta "vincono" le schede bianche (513). I grandi elettori torneranno a votare sabato alle 9.30, quando basterà la maggioranza assoluta, pari a 505 voti. Il Pd inizierà a votare per Sergio Mattarella, grande favorito, mentre FI lascerà bianca la scheda. Anche Alfano voterà sì dopo l'appello di Renzi.

21:21 Ncd, contatti ancora in corso con Forza Italia

"Abbiamo deciso di rinviare la riunione congiunta dei gruppi di Area Popolare a domani alle ore 8. Durante la riunione decideremo la posizione che terrà il nostro gruppo. Sono ancora in corso contatti con Forza Italia". Lo rendono noto i capigruppo di Camera e Senato di Area Popolare, Nunzia De Girolamo e Maurizio Sacconi.

21:02 Di Maio (M5s): "Se domani fallisce, sul piatto nuovo nome"

"Il M5s mette a disposizione i suoi voti quando c'è da migliorare il risultato. Se c'è un colpo di scena alla quarta, dalla quinta votazione siamo disposti a mettere sul piatto un altro nome per avere un presidente della Repubblica condiviso". Lo dice il componente del 'direttorio' M5s, Luigi Di Maio. "Credo di poter escludere che voteremo Mattarella".

20:56 Ncd voterà sì, Fi scheda bianca

Angelino Alfano e Silvio Berlusconi hanno avuto in giornata una serie di contatti e, secondo quanto si apprende, è emerso che Ncd voterà sì a Mattarella mentre Forza Italia voterà scheda bianca.

20:43 "Fittiani" per scheda bianca

La riunione dei "fittiani" si è conclusa con la decisione di votare scheda bianca al quarto scrutinio. Domani mattina prima delle votazioni, però, Fitto riunirà ancora una volta i suoi per fare il punto.

20:33 11 senatori Ap: ora compatti su Mattarella

Dopo l'appello di Renzi "auspichiamo un voto convinto e compatto di Ap a sostegno di Sergio Mattarella, persona di alto profilo giuridico ed istituzionale". Lo dichiarano in una nota undici senatori di Area Popolare.

20:28 Contatti Berlusconi-Alfano, rinviata riunione Ap

La riunione di Area Popolare prevista per le 21, a quanto si apprende, è stata rinviata (con orario da definire) per i continui contatti in corso tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano sulla linea da tenere sulla votazione di Sergio Mattarella.

19:26 Renzi ad Alfano: un ministro dell'Interno vota Mattarella

Per convincere Angelino Alfano a cambiare idea in merito alla decisione di votare scheda bianca alla quarta chiama, il premier Matteo Renzi l'avrebbe messo di fronte a un aut-aut. "Non capisco come faccia un ministro dell'Interno a non votare una personalità come Sergio Mattarella", avrebbe detto il premier, mettendo di fatto il leader di Ncd davanti alla scelta tra rimanere al Viminale e non votare per il candidato del Pd.

19:14 Alfano e i centristi verso il sì a Mattarella

Area Popolare (Ncd e Udc) starebbe valutando il sì alla candidatura di Sergio Mattarella. L'appello del premier Matteo Renzi, secondo quanto si apprende, avrebbe convinto una parte dei vertici centristi, in attesa che, alle 21, si riuniscano i grandi elettori. "Si va verso una soluzione positiva", sottolinea una fonte parlamentare vicina ai vertici di Ap.

19:11 Quirinale, la partita di Renzi

19:09 Gasso: un dispiacere non poter votare Mattarella

"L'unico dispiacere per me è non poterlo votare". Lo ha detto il presidente del Senato (e al momento facente funzione di capo dello Stato) Pietro Grasso ai suoi collaboratori riferendosi a Sergio Mattarella. Grasso ha più volte ricordato di essere stato il primo magistrato a intervenire sul luogo in cui venne assassinato a Palermo Piersanti Mattarella.

19:09 Toti (FI): "Niente contro Mattarella"

"Non abbiamo nulla contro Mattarella e infatti, per una questione di sensibilità istituzionale, voteremo scheda bianca. Si tratta di un gesto di garbo in più". Lo ha detto Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, confermando la scelta degli azzurri di non lasciare l'Aula al quarto scrutinio. Sull'appello di Renzi, che auspica convergenza, Toti replica: "Mi sembra difficile".

18:51 Si rivota sabato alle 9.30

Al termine del terzo spoglio, il presidente della Camera Laura Boldrini ha annunciato che si tornerà a votare sabato alle 9.30, quando il quorum richiesto sarà la maggioranza assoluta e non più quella qualificata dei due terzi.

18:50 Formigoni: "L'appello di Renzi ripara all'errore"

Quello di Renzi "è un appello che va nella direzione che avevamo auspicato e ripara all'errore di metodo iniziale, togliendo a Mattarella quell'aura di uomo solo del Pd". A dirlo è Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia e senatore Ncd.

18:45 Colle, il responso della terza votazione

Ecco il responso della terza votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Nessuno ha raggiunto il quorum di 673 voti.

- Schede bianche: 513

- Ferdinando Imposimato (candidato M5S): 126

- Vittorio Feltri (candidato Lega-Fdi): 56

- Luciana Castellina (candidata Sel): 33

- Emma Bonino: 23

- Stefano Rodotà (candidato ex M5S): 22

- Lucio Barani (Gal): 21

- Giuseppe Pagano (Ncd): 11

- Claudio Sabelli Fioretti: 8

- Marcello Gualdani (Ap): 7

- Mauro Guerra: 5

- Francesco Guccini: 4

- Luigi Manconi: 4

- Sergio Mattarella: 4

- Romano Prodi: 3

- Giovanni Malagò: 3

- Ignazio Messina: 3

- Schede nulle: 27

I voti dispersi sono stati 70

18:43 Appello premier, Toti: "Renzi chi?"

"Renzi chi?". Così il consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, risponde a chi, a Montecitorio, gli chiede un commento sull'appello del premier alla più ampia convergenza sul nome di Sergio Mattarella.