Colle, Berlusconi vede Alfano: "Accordo per un candidato non del Pd"

00:02 - E' in programma oggi alle 9 un incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. La riunione si tiene alla vigilia delle votazioni in Senato della legge elettorale e in vista dell'elezione del futuro presidente della Repubblica. Intanto a Milano il leader di Forza Italia ha incontrato Angelino Alfano. "Abbiamo deciso di unire le forze del Ppe per condividere la scelta di un candidato al Colle di area moderata e non del Pd", ha detto il leader di Ncd.

Settimana decisiva per il leader di Forza Italia in vista delle votazioni per il prossimo Capo dello Stato. Dopo un weekend burrascoso in cui a tenere banco è stato lo scontro con il capogruppo Renato Brunetta, Berlusconi per evitare di aprire un nuovo fronte ha deciso (dopo che Toti, Gelmini e Rossi avevano preparato il terreno) di chiamare l'ex ministro per ricucire lo strappo.



In parallelo alla ricomposizione delle truppe azzurre, il leader di Forza Italia punta dunque a creare un fronte comune con Alfano per poter condizionare il leader del Pd nella scelta del candidato per la presidenza della Repubblica. Ed è proprio la ricerca di una strategia comune per avere un presidente della Repubblica "garante di tutti" che Berlusconi ed Alfano hanno deciso di vedersi.



Un incontro in territorio neutro (la prefettura di Milano) allargato ai vertici centristi e azzurri. L'obiettivo è quello di poter mettere insieme i voti di tutto il centrodestra (Berlusconi ha avuto contatti anche con Matteo Salvini) per poi trattare con Renzi il candidato alla presidenza della Repubblica.



Silvio Berlusconi martedì mattina presto vedrà il presidente del Consiglio per discutere non solo di Quirinale ma anche di riforme alla vigilia delle votazioni in Senato sull'Italicum. La rosa dei nomi che circola è sempre quella, ma tra le candidature gradite all'ex capo del governo e ai centristi ci sarebbero quelle di Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini.



Parallelamente però, Berlusconi ha bisogno di ricompattare il suo partito. Dopo l'incontro con il capo del governo ha in programma una riunione con i senatori (manca però la convocazione ufficiale) mentre mercoledì alle 16 vedrà i deputati.



Parallelamente alla partita sulla presidenza della Repubblica c'è anche quella sulle riforme. A palazzo Madama riprende il cammino dell'Italicum, mentre alla Camera il voto sull'articolo 1 del testo delle riforme fotografa un partito comunque tutt'altro che unito: 13 i voti contrari, 24 quelli a favore e 28 i deputati azzurri assenti.