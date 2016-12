Migranti, Renzi vede Hollande: "No a isterie ed egoismi, vinca la solidarietà"

Tra Renzi e Hollande abbracci e cordialità. Dopo aver passeggiato lungo il Decumano, la via principale tra i padiglioni dell'Esposizione universale, i due leader si sono riuniti a Palazzo Italia e hanno poi incontrato i giornalisti.



"Problema non è solo Ventimiglia" - "Il problema di Ventimiglia non riguarda solo Ventimiglia. Magari fosse così", ha detto Renzi. "Il problema dell'immigrazione è molto complesso, e riguarda tutti. Non è un problema italiano o francese ma un problema europeo. Il Consiglio europeo potrà dare una mano a risolverlo". E ha chiarito: "Non c'è mai stata tensione con la Francia".



"Fiero degli italiani" - Parlando con la stampa, Renzi ha voluto dedicare qualche parola ai soccorritori: "Sono fiero degli italiani, donne e uomini, che hanno salvato centinaia di vite umane dei migranti. Vorrei ringraziare questi angeli del mare".



"Siamo pronti al piano B" - "L'Italia è pronta a mettere in campo il piano B", ha aggiunto il premier rispondendo a una domanda proprio sulla situazione a Ventimiglia. "La soluzione la si trova solo agendo con un senso di solidarietà umana. Se non dovesse esserci, l'Italia è pronta a fare da sola".



Hollande: "Rimpatri spettano a Ue, non all'Italia" - Anche l'inquilino dell'Eliseo ha parlato di immigrazione dopo aver sottolineato "i rapporti eccellenti" tra Parigi e Roma: "I rimpatri vanno fatti con mezzi europei, non spetta all'Italia assumersi da sola questa missione, vanno coinvolti gli altri Paesi". E ha poi aggiunto: "Quello che va fatto con rifugiati va fatto con l'impegno di tutti i Paesi. Questo sarà il tema del summit Ue di giovedì: tutti i Paesi devono sottoscrivere questo impegno dicendo chiaramente quello che possono fare per poter far fronte in modo umano e degno alla situazione".



"Ue ha il dovere di aiutare l'Italia" - "E' un problema che riguarda tutta l'Europa, ma è vero anche che noi, e quando dico noi mi riferisco all'Europa, abbiamo il dovere di aiutare l'Italia ad accogliere queste persone. In nome dei valori europei". E' quanto ha aggiunto Hollande.



"No al sistema delle quote" - Il presidente francese ha infine ribadito il suo no al sistema delle quote per l'immigrazione. "La formula delle quote non è da prendere in considerazione, è chiaro che oggi dobbiamo trovare altre soluzioni", ha detto.