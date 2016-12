Martina a Tgcom24: ecco cosa resta di Expo

"Non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto: è stato faticoso soprattutto negli ultimi periodi ma adesso possiamo raccogliere i risultati di questo lavoro": così il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ospite della rubrica di Tgcom24 "Checkpoint", in onda questa sera alle 20.30. "L'Italia ha mostrato il meglio di se stessa, ha fatto un bel lavoro e ha ridisegnato la storia dell'Esposizione Universale di questo tempo e dobbiamo tutti esserne orgogliosi."



Il Ministro ha poi aggiunto: "Era giusto che Expo rappresentasse la sfida che abbiamo davanti, anche gli scenari piu' estremi. Non bisogna aver paura di confrontarsi con questioni che a noi sembrano molto lontane; la storia di Expo ha confermato tutto il valore di un'esperienza originale e distintiva come quella agroalimentare italiana e ha confermato che le produzioni di qualità italiane sono produzioni di eccellenza."