Expo, Matteo Renzi: "Sembrava impossibile, ma la scommessa è vinta"

"Accogliere 20 milioni di visitatori sarà la sfida del 2015 del nostro Paese. Possiamo vincerla tutti insieme, nessuno si senta escluso". "Non abbiamo ascoltato quelli che ci dicevano: 'non ce la farete mai'. E in quest'anno più lo ripetevano, più siamo stati convinti di aver fatto la cosa giusta", ha scritto poi su Facebook, allegando alcune foto dei padiglioni.



"L'Italia si vestirà d'orgoglio e bellezza di fronte al mondo - prosegue - perché l'Expo non sarà semplicemente una fiera, ma una gigantesca occasione in cui l'Italia riflette su se stessa e accetta la sfida del futuro. Sarà una grande sfida culturale, sarà l'Expo con il maggior numero delegazioni straniere, la più alta concentrazione di ideale per dire che l'Italia non è solo terra del passato ma del futuro".



"Dichiarare guerra alla fame nel mondo, lottare per un pianeta sostenibile, mostrare il volto gentile dell'Italia", conclude.