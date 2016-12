7 febbraio 2015 Expo e Turandot, Renzi ai sindacati:

13:02 - "Se l'Italia è quello che deve essere non ce ne è per nessuno, se fa il suo mestiere nel mondo ce la giochiamo con tutti". Così Matteo Renzi all'Expo delle idee a Milano. Il premier si augura, poi, che la manifestazione sia non solo un evento ma possa diventare "una visione sul futuro". "Fino a poco tempo fa l'associazione di idee per l'Expo era scandalo. Ora non più. Trasformiamo la parola chiave di Expo in identità", spiega.

"Minoranza non bloccherà Turandot, li fermeremo" - Il premier parla poi anche della questione Turandot, cioè la possibilità che gli orchestrali della Scala non diano la propria disponibilità in vista del 1° maggio, giorno dedicato alla tradizionale festa del lavoro ma anche data di inaugurazione della kermesse milanese. "Se c'è una qualche minoranza che pensa di poter bloccare la Turandot noi siamo pronti a tutto anche a misure normative per non cominciare con una figuraccia internazionale", sono le dure parole di Renzi.



Insomma è possibile che i dipendenti della Scala siano precettati per l'inaugurazione "con una grande opera italiana, la Turandot, alla presenza del presidente della Repubblica a cui rivolgo il vostro e il mio più deferente saluto e l'augurio di buon lavoro per questi sette anni". "Se c'è una qualche minoranza - ripete - che pensa di poter bloccare, non in nome del sacrosanto diritto di sciopero, ma dell'inaccettabile diritto di boicottaggio quell'evento sappia che siamo pronti a tutto, anche a misure normative per far sì che il primo maggio non iniziamo con una figuraccia internazionale che sarebbe incomprensibile per chiunque".



"Trovo incredibile che vi sia una minoranza di blocco che vuole provare a dare di noi un'immagine che non appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani. Credo che su questo - aggiunge - persino i sindacati siano d'accordo e questo costituisce un elemento di novità".



"Nessun dorma" - "Nessun dorma". Per tornare a crescere serve il lavoro di tutti, a partire dal prossimo Expo. Renzi cita proprio la Turandot per chiedere il contributo alla ripresa e alla riuscita dell'esposizione universale.



"2015 anno felix, ci sono condizioni per correre" - Il 2015 sarà per l'Italia "un anno felix, straordinariamente fertile. Ci sono tutte le condizioni esterne per tornare a correre", ricorda Renzi, citando la flessibilità Ue, il piano Juncker, le misure Bce, il calo dell'euro e del petrolio. "Se l'Italia fa l'Italia per bene non ce n'è per nessuno nel mondo", aggiunge il premier.

