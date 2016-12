12:59 - "L'Expo sarà una delle chiavi della ripartenza dell'Italia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in visita al cantiere dell'Esposizione universale 2015. "Gli operai e le operaie non stanno semplicemente costruendo un'opera, non solo padiglioni, ma stanno restituendo l'orgoglio a un Paese che ne ha bisogno come il pane", ha sottolineato. "Ce la faremo - ha aggiunto - non lasceremo il futuro ai gufi e a chi scommette sul fallimento".

Art. 18, "riscrivere insieme lo Statuto dei lavoratori" - Parlando del rilancio economico dell'Italia e delle riforme necessarie, Renzi è tornato sull'Articolo 18. "L'ultimo tema di cui abbiamo bisogno è una discussione ideologica" sull'Articolo 18, ha detto il premier, "possiamo evitarla riscrivendo tutti insieme la delega per la modifica dello Statuto dei lavoratori".



"Pronto a scommettere sul rilancio del Paese" - No Gufi Day: è il titolo che il premier vuole dare al Primo maggio, giorno dell'inaugurazione dell'Expo di Milano. "Voglio scommettere che il Primo maggio quando il presidente della Repubblica inaugurerà l'Expo sarà un grande giorno per il Paese - ha detto Renzi -. So che dovrei essere prudente ma se dovessi essere pessimista farei un altro mestiere..".



"Fondi Ue spesi male, necessario cambiare" - "Voi adesso vi siete accorti che c'è un problema di fondi strutturali, io ci ho fatto due primarie. Stiamo affrontando "le "difficoltà" che derivano dalla gestione passata", ha detto Renzi. "I fondi europei l'Italia negli ultimi decenni li ha spesi peggio di come avrebbe potuto. Il nostro governo cercherà di cambiare il modello".