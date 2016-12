Botta e risposta Trump-Salvini: "Mai voluto incontrarlo", "non è vero"

" Non ho voluto incontrarlo , non c'è alcun terreno comune da esplorare". Donald Trump parla così di Matteo Salvini , nonostante le foto apparse in Rete ad aprile e le dichiarazioni del leader del Carroccio. Salvini però nega l'ipotesi che si sia "intrufolato" in forma anonima per farsi scattare una foto insieme al tycoon: "Mi conosce, ci sono mail che provano che l'incontro era organizzato".

Trump ha rilasciato l'inattesa dichiarazione in un'intervista a The Hollywood Reporter, anticipata dal quotidiano La Repubblica. Parole che suonano quantomeno strane dal momento che sono passate solo poche settimane da quel presunto endorsement "Matteo, ti auguro di diventare presto il nuovo premier italiano" di cui riferì anche il prestigioso Washington Post.



Due le ipotesi sul campo: Trump non conosceva Salvini e ha dato l'ok alla fotografia pensando fosse di fronte a un suo sostenitore; oppure, come già si è notato in qualche occasione, il tycoon ha deciso di virare per convenienza politica verso un atteggiamento meno estremista rispetto a quello che lo ha portato alla vittoria alle Primarie del Gop.



La replica di Salvini - Dal canto suo, Salvini spiega al sito del quotidiano: "L'intero impianto di quell'intervista ha dell'incredibile. Ci sono almeno una dozzina di e-mail di preparazione di quell'incontro. Non sono saltato su un aereo con cappellino e bandierina".