Varese al Pd dopo 23 anni di Lega Nord, a Benevento il ritorno di Clemente Mastella

Il Movimento Cinque Stelle si è poi affermato in 19 sui 20 Comuni sopra 15mila abitanti nei quali i candidati grillini erano arrivati al secondo turno. Alla fine il successo è sfuggito solo ad Alpignano, in Piemonte, dove il candidato di una lista civica ha battuto quello grillino. Per il resto, tutte vittorie con percentuali quasi sempre vicine al 60%. E' il caso di Carbonia, in Sardegna, altra città capoluogo di provincia, da sempre città "rossa" ,con Paola Massidda che a scrutinio quasi ultimato viaggia sul 60,9%.



In Piemonte, oltre che a Torino, i candidati del Movimento 5 Stelle hanno vinto anche a Pinerolo e San Mauro Torinese; in Lombardia a Vimercate; in Veneto a Chioggia; in Emilia-Romagna a Cattolica; nelle Marche a Castelfidardo; nel Lazio, oltre che a Roma, anche a Nettuno, Genzano, Marino e Anguillara; in Puglia a Ginosa e Noicottaro; in Basilicata a Pisticci; in Sicilia a Alcamo, Porto Empedocle e Favara.