Roma, D'Alema: "Ho votato secondo le indicazioni del mio partito"

"Ho votato secondo le indicazioni del mio partito, come ho sempre fatto nella vita". Massimo D'Alema lo ha dichiarato al suo seggio elettorale a Roma, dopo aver votato in una scuola nel quartiere Mazzini. Nei giorni scorsi aveva suscitato polemiche un articolo de "La Repubblica" in cui si scriveva che l'ex premier, in contrasto con Renzi, avrebbe dato il suo voto a Virginia Raggi.