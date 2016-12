10 di 10 Facebook

Elezioni 2016, chi sono i 9 candidati sindaco di Bologna

MATTEO BADIALI, CANDIDATO SINDACO DEI VERDI: Matteo Badiali è laureato in Scienze Ambientali presso l'Università di Bologna. Prima di lavorare nella ferramenta di famiglia, si è occupato di impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili, di rischio sismico e rischio idraulico. Dal 2009 appartiene ai Verdi, per i quali si batte per "la conversione ecologica della società": etichette verdi per i negozi, ridurre l'impatto delle attività industriali sull'ambiente, rendere Bologna "una città vivibile e interconnessa" sono gli obiettivi del suo programma.