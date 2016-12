7 di 8 Facebook

Elezioni 2016, chi sono i 7 candidati sindaco di Cagliari

PAOLO CASU, LISTA CIVICA: Paolo Casu, 52 anni, funzionario della ASL di Cagliari, è consigliere di opposizione uscente e candidato sindaco per le liste civiche "Insieme Onestamente per Cagliari" e "Lottiamo per il tuo futuro". Casu ritiene che "per amministrare bene occorre condividere idee e programmi", ma sottolinea come nelle liste che lo sostengono vi sono cittadini che conoscono la vita dei quartieri, il turismo e le attività produttive, nonché tutti improntati a favorire lavoro e occupazione. "Votare me significa votare i cittadini e non i partiti. Io non ho vitalizi, privilegi o pensioni", ha dichiarato.