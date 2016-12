7 di 14 Facebook

Elezioni 2016, chi sono i 17 candidati sindaco di Torino

ROBERTO ROSSO, CANDIDATO DI PIU' LISTE: a 19 anni è già iscritto alla Democrazia Cristiana e viene eletto consigliere comunale a Trino, il suo paese d'origine. In seguito ricopre i ruoli di vice segretario regionale della DC piemontese e di consigliere provinciale a Vercelli. Dopo lo scioglimento della DC, nel 1994 aderisce al movimento politico di Berlusconi Forza Italia e viene eletto deputato alla Camera, dove è confermato nel 1996, nel 2001 e nelle elezioni politiche del 2006. Nel 1995 è Coordinatore Regionale di Forza Italia in Piemonte (fino al marzo 2002). Nel 2001 ha sfidato Sergio Chiamparino per la poltrona di Sindaco di Torino, perdendo al ballottaggio per 5,74 punti percentuali. Nel 2002 è diventato Commissario Straordinario di Forza Italia in Friuli-Venezia Giulia e Responsabile Nazionale Rapporti con il mondo del lavoro e con le organizzazioni sindacali di Forza Italia. Nel 2005 è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Berlusconi III. Nel novembre 2006 è nominato responsabile nazionale del dipartimento di Forza Italia Politiche Sociali e Welfare. Nel 2007 fonda la campagna "Noi siamo vercellesi" a sostegno della provincia di Vercelli. Nel 2008 viene rieletto deputato nelle liste de Il Popolo della Libertà. Il 16 aprile 2010 il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota (Lega Nord) nomina Rosso nuovo Vicepresidente della Regione Piemonte e Assessore regionale al Lavoro. Il 14 luglio, dopo appena tre mesi dalla nomina rassegna le dimissioni dagli incarichi preferendo il ruolo di parlamentare nazionale in seguito a contrasti con il PdL piemontese guidato da Enzo Ghigo. Nel novembre 2010 aderisce al gruppo di Futuro e Libertà per l'Italia, lasciando il PdL. Il 14 dicembre 2010 vota a favore della mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV. Il 17 febbraio 2011 ritorna nel PdL. Il 5 maggio 2011 viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Governo Berlusconi IV. Rosso è uno dei 26 parlamentari o ex parlamentari che ha deciso di ricorrere contro la Camera dopo la decisioni del passaggio per il vitalizio al sistema contributivo e l'aumento dell'età per ottenerlo. A febbraio ha annunciato la sua corsa come sindaco di Torino sostenuto da Area Popolare, PLI e le liste Roberto Rosso Sindaco, Alleanza Democratica, Unione Pensionati e Moderati in Rivoluzione.