Elezioni 2016, chi sono i 13 candidati sindaco di Roma

ROBERTO GIACHETTI, CANDIDATO Il deputato Pd e vicepresidente della Camera ha vinto le primarie del centrosinistra a Roma: Giachetti ha doppiato il suo piu' grande competitor, Roberto Morassut: ha sfiorato il 70% contro il 30% per l'ex assessore delle giunte Veltroni. Radicale da sempre, tra i padri fondatori prima della Margherita e poi del Partito Democratico, candidato "on the road", ambientalista e strenuo assertore della non violenza. Da tutti conosciuto con il nomignolo di "Bobo", il candidato del centrosinistra per la corsa al Campidoglio tenta di riconquistare la fiducia dei romani dopo la naufragata esperienza Marino. Cinquantacinque anni, Giachetti è buon conoscitore di Palazzo Senatorio, dove ha lavorato per due consiliature al fianco di Francesco Rutelli, prima come capo della segreteria e poi come capo di Gabinetto del sindaco. Nel 2001 arriva la prima elezione in Parlamento, come deputato della Margherita, poi confermata nel 2006 con l'Ulivo e nel 2008 con il neonato Pd, di cui è stato tra i più convinti fondatori tanto da proclamare uno sciopero della fame nel 2007 per chiedere l'assemblea costituente del partito. Protesta identica portata avanti numerose altre volte, per chiedere la modifica della legge elettorale o la nomina dei giudici della Consulta. Nel 2002 è salito su un piccolo piedistallo con la scritta "Monumento al deputato ignoto", imitando una statua per protestare contro la mancata nomina di 12 deputati ad oltre un anno dalle elezioni. Sempre attento all'ambiente e ai più deboli, Giachetti, oggi vicepresidente della Camera e molto vicino al premier Matteo Renzi, è considerato uno dei massimi conoscitori dei regolamenti parlamentari, abilità maturata durante i tanti anni da segretario d'Aula. Lo slogan che ha accompagnato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra è stato "#TuttaRoma" a sottolineare l'impegno verso le periferie, girate in scooter durante le settimane di campagna elettorale. Decentramento, mobilità, eco-sostenibilità alcuni dei punti cardine del programma. "Se divento sindaco continuerò così: a stare per strada", la promessa del romano e romanista Bobo.