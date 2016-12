6 di 11 Facebook

Facebook

Elezioni 2016, chi sono i 10 candidati sindaco di Trieste

FABIO CARINI, LISTA CIVICA "START-UP TRIESTE": Fabio Carini, 50 anni, è giornalista professionista con esperienza lavorativa in ambito politico e sportivo; è altresì organizzatore di eventi nazionali e internazionali - tra i quali la corsa non competitiva "Color Run" di Trieste, che vede la partecipazione di 20mila giovani, e "Cuffie d'Oro", l'unico radio awards presente in Italia. La sua attività giornalistica è cominciata a "Trieste SPort", per poi lavorare a "Regione Cronache", l'agenzia di stampa del Friuli - Venezia Giulia. "Forte dell'esperienza maturata e dell'infinito affetto per Trieste, ho deciso di mettermi ulteriormente a disposizione della città" - ha spiegato.