Elezioni 2016, chi sono i 10 candidati sindaco di Napoli

LUIGI DE MAGISTRIS, CANDIDATO ITALIA DEI VALORI, SINISTRA NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA FEDERAZIONE DEI VERSI E ALTRE LISTE CIVICHE: le sue indagini, da Why not a Toghe lucane, hanno creato non poche polemiche. I suoi cavalli di battaglia sono stati la criminalità organizzata, quella dei colletti bianchi ma anche gli intrecci tra politica, comitati d'affari e logge massoniche. L'ex pm Luigi de Magistris è il sindaco uscente di Napoli. Quarantatré anni, sposato e due figli maschi. Luigi de Magistris è nato a Napoli, quartiere Vomero. Si è diplomato al liceo classico Pansini di Napoli nel 1985. Dopo il diploma, alla facoltà di Giurisprudenza di Napoli, la Federico II, ha conseguito la laurea a 22 anni, con 110 e lode. Nel 1993, a 26 anni, ha superato il concorso in magistratura. Dopo il tirocinio, svolto sempre a Napoli, ha iniziato a esercitare le funzioni giudiziarie, quale Sostituto Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Catanzaro, dove è stato impegnato dal 1996 al 1998. Si è occupato, da subito, di inchieste riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata. Nel 1999 è tornato a Napoli, dove ha svolto le stesse funzioni di pm fino al 2002. Anche a Napoli si è dedicato ai reati commessi dalla criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, oltre ai reati del crimine organizzato in generale. Dal 2003 al 2008 è ritornato a fare il pm in Calabria, precisamente a Catanzaro, dove è stato titolare di indagini come Toghe Lucane, Poseidone e Why Not. Al centro di tutto, l'intreccio tra spezzo della politica, comitati d'affari, logge massoniche. Poi, il trasferimento, l'esproprio delle inchieste e delle sue funzioni di magistrato. Nel 2009 viene eletto parlamentare europeo come indipendente dell'Italia dei Valori, ottenendo 500mila voti: per lui il ruolo di presidente della Commissione controllo dei bilanci. Il 5 novembre 2010 si apprende che de Magistris è stato rinviato a giudizio per omissione di atti d'ufficio, relativamente alle indagini sul caso Why Not, fatto da cui viene assolto, anche in appello, il 7 febbraio 2014. Il 1º ottobre 2014 de Magistris viene sospeso per 18 mesi dalla carica di sindaco dal prefetto di Napoli in applicazione degli articoli 10 ed 11 della cosiddetta Legge Severino, a seguito della condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Viene reintegrato nella carica il 30 ottobre 2014 a seguito della pronuncia del TAR Campania che sospende il provvedimento prefettizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sollevata adducendo alcuni degli argomenti che connotano il dibattito sull'applicazione del d.lgs. 235/2012.