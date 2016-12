Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane 1 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Giobbe Covatta, candidato per i Verdi 2 di 11 LaPresse LaPresse Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Irene Pivetti, candidata per "Noi con Salvini" 3 di 11 Twitter Twitter Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Roberta Beta, in lista con Marchini 4 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Alessandra Mussolini, capolista di Forza Italia 5 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Alessia Filippi, in lista con Giachetti 6 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Marco Lodoli, in lista con Giachetti 7 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Rachele Mussolini, in lista con la Meloni 8 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Mina Welby, in lista con i Radicali 9 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Maria Fida Moro, capolista dell'Udc per Giachetti 10 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Giuseppe Cossiga, in lista con "Terra Nostra" per la Meloni 11 di 11 Ansa Ansa Vip e figli d'arte in corsa per le amministrative romane Piera Levi Montalcini, capolista per Giachetti leggi dopo slideshow ingrandisci

Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, sarà ad esempio capolista dell'Udc per Giachetti, mentre Giuseppe Cossiga, figlio dell'ottavo presidente della Repubblica, sarà in lista con "Terra nostra" a sostegno della Meloni. E ancora, Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini, sarà capolista della lista civica a sostegno di Giachetti. Mina Welby, vedova dello storico attivista per il diritto all'eutanasia Piergiorgio, sarà invece in lista per i radicali, mentre Aldo Maria Biscardi, nipote del notissimo giornalista sportivo, correrà con La Destra di Storace e Simon Cossutta, nipote di Armando, è candidato per il Pd al I Municipio.



La lista dei "figli di" non esaurisce però i nomi vip in lizza per le amministrative capitoline. Che vedranno un'inedito scontro tra Mussolini: Alessandra guiderà la lista di Forza Italia per Marchini, mentre la sorella Rachele sarà candidata con la Meloni. Candidata per Marchini è anche Roberta Beta, uno dei nomi più noti della prima edizione del Grande Fratello, mentre Irene Pivetti si presenta come capolista di "Noi con Salvini". A sostenere Marchini ci sono poi lo scrittore Marco Lodoli e Alessia Filippi, ex campionessa di nuoto. Mentre in lista con i Verdi si presenta il comico Giobbe Covatta.



Vip anche a Milano - Se a Roma i volti noti sono tanti, anche milano non disdegna la candidatura di personaggi famosi. Così l'ex soubrette Simona Tagli correrà per Fratelli d'Italia a sostegno di Parisi, mentre l'ex calciatore Daniele Massaro si candida con Forza Italia.