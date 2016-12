Elezioni 2016, Salvini: "Non voterei mai nessuno del Pd". Grillo: "Il Pd sta sparendo, ora cambiamo tutto!"

Berlusconi a ballottaggio voterà scheda bianca - "Il Presidente Berlusconi, residente a Roma, al ballottaggio si recherà a votare, e voterà scheda bianca, per sottolineare l'inadeguatezza di entrambe le proposte politiche ma anche, di fronte al drammatico astensionismo, l'importanza di esercitare sempre e comunque il diritto di voto. In questo rivolgiamo un pressante appello a tutti gli Italiani ad andare a votare il 19 giugno". E' quanto si legge in una nota del partito



Grillo: "Risultato è per Gianroberto" - "Il risultato storico di questa giornata è dedicato a Gianroberto Casaleggio". Così Beppe Grillo sul suo blog dove ricorda il cofondatore del Movimento ripubblicando il suo discorso sul palco del V3Day di Genova. "Grazie Gianroberto!", aggiunge Grillo.



Il co-fondatore del M5s: "Ora cambia tutto" - Ed entrando nel merito dei risultati, il fondatore di M5s sottolinea: "Un risultato storico! Cambiamo tutto! Ci sono già alcuni sindaci eletti al primo turno (per ora Fossombrone e Vigonovo). Il MoVimento 5 Stelle è lento ma inesorabile".



Dal Blog dei Cinque stelle: "Il Pd sta quasi sparendo" - "Renzie ha dichiarato in conferenza stampa che ci sono mille nuovi sindaci del Pd. Il caldo gli ha dato alla testa", afferma poi con ironia Beppe Grillo dal Blog. "Il Pd ha presentato le sue liste nell'11% dei 1.342 comuni al voto in questa tornata, circa 130, e circa la metà di quelli in cui si è presentato il MoVimento 5 Stelle. E' un mentitore cronico e seriale. Il Pd sta scomparendo e Forza Italia è quasi un ricordo".



Salvini: "Non voterei nessuno di questo Pd" - "Non voterei nessuno di questo Pd". Lo dice Matteo Salvini, parlando a Radio Padania, aggiungendo: "Il dato della Lega, al di là delle chiacchiere notturne e dei sondaggi, è incredibile". Salvini ha fatto una disamina dei risultati sul territorio. "A Milano la partita non è solo aperta ma di più...ieri sera dicevano che il Pd era avanti di sei-sette punti e invece... La battaglia di Milano si gioca il 19 giugno anche perché molti elettori ieri non hanno votato". "Sono felice del dato Lega - aggiunge - dove ci siamo si vince".



Leader Lega: "Dopo i ballottaggi una nuova coalizione" - Il segretario della Lega inoltre ribadisce che "dal 20 giugno, dopo i ballottaggi, sarò al lavoro per un'assemblea di tutti quelli che non vogliono morire renziani e stendere un programma in dieci punti di una nuova coalizione che guardi al futuro e non al passato".



Gotor (minoranza Pd): "Masochista allearsi con Verdini" - Per l'esponente della minoranza del Pd Miguel Gotor le scelte nazionali, come quella di allearsi con Denis Verdini, hanno inficiato sull'andamento delle amministrative un po' in tutta Italia. "Milano dice che la destra c'è, Roma che 5stelle non sono "nuovi barbari", l'Italia che per noi è finito il tempo dell'arroganza", scrive su Twitter il senatore bersaniano. "Cosenza e Napoli dicono che alleanza trasformista con Verdini è puro masochismo, Cagliari che il centrosinistra unito vince", sottolinea Gotor in un altro tweet. "Ora al lavoro con grinta e umiltà per vincere ai ballottaggi", conclude in un altro messaggio.



Speranza a Renzi: "Basta parlare di referendum" - "Spero che nelle prossime ore tutto il gruppo dirigente del Pd si impegni esclusivamente sulla vicenda dei ballottaggi, perchè giochiamo nelle principali città d'Italia: il risultato è molto aperto a Milano, ci vede in largo vantaggio a Torino e Bologna. Non possiamo parlar d'altro". Per Roberto Speranza l'esito delle elezioni parla chiara. "Se dovessi dire una cosa anche a Renzi, in queste due settimane evitiamo di sovrapporre troppo altre questioni ai ballottaggi, del refererendum possiamo occuparci dopo, ora proviamo a vincere nelle principali città italiane". E su Verdini: "Dove c'è il centrosinistra noi abbiamo retto bene, dove ci sono state alleanze strane e stravaganti, come a Napoli e Cosenza, i risultati parlano chiaro. Avevo detto: attenzione, le foto con Verdini ci fanno perdere voti, non ce li fanno guadagnare. Ma di questo parleremo dopo le amministrative".



Maroni: "Ribaltati i sondaggi del Pd" - "Oggi provo una grande soddisfazione per l'affermazione della Lega, che è andata ben oltre le previsioni, ribaltando risultati che sembrano già scritti, a Varese e a Milano e nelle altre città, e i sondaggi tarocchi del Pd". Così afferma il governatore lombardo, ed ex ministro dell'interno, Roberto Maroni. "Abbiamo conquistato tanti comuni - evidenzia - e adesso andiamo ai ballottaggi per vincere, affermando il modello Lombardia".



Roma, Fedriga (Lega): "Voterei contro il Pd" - "Se fosse per me, a Roma andrei a votare al ballottaggio e sceglierei l'alternativa al Pd". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Massimiliano Fedriga. "Troviamo scorretto - spiega Fedriga - fare come con le truppe cammellate di una volta. Ai nostri elettori lasciamo libertà. Ma io non voterei il candidato del Pd al ballottaggio".



Di Maio: "Ha vinto la rivoluzione gentile del M5S" - "Il Movimento 5 Stelle andrà al ballottaggio in tanti comuni italiani e soprattutto a Roma e Torino con un risultato storico. Gli italiani ci hanno riconosciuto la capacità di governare e dobbiamo essere onorati della loro fiducia". Sono le parole del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. "Stiamo cambiando questo Paese con onestà e partecipazione. E' la nostra Rivoluzione gentile, a cui partecipano sempre più persone. Coraggio!", conclude.