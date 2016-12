Davide Casaleggio: "Non mi candiderò mai, continuerò a lavorare per la democrazia diretta"

"Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto a queste elezioni - continua Casaleggio jr -. Non mi ha sorpreso perché rispecchia il lavoro fatto dal Movimento a tutti i livelli. Attivisti, portavoce e candidati". Casaleggio dice poi che, dopo aver appreso il risultato, con Grillo "abbiamo celebrato questo nuovo successo e ricordato mio padre".



Seguiremo le linee tracciate da lui, garantisce ancora il figlio di Gianroberto Casaleggio: per lui "la stella polare del Movimento era il Movimento stesso, che si esprime online tramite i propri iscritti seguendo le poche regole che sono state fissate. Questa è l'impostazione che ne garantisce il successo".



Davide Casaleggio espone poi la posizione dei suoi sull'Italicum, spiegando che "il Movimento ha proposto una legge elettorale dopo un percorso di scrittura partecipata in rete grazie agli oltre 130mila iscritti a Rousseau. La legge elettorale dovrebbe essere ancorata alla Costituzione e non essere merce di scambio per i partiti alla vigilia di ogni elezione". Sull'ipotesi di una Raggi eterodiretta, assicura: "Un'assurdità inventata da chi non capisce nulla di come funziona il Movimento 5 Stelle. Gli elettori di Roma lo hanno capito e lo hanno dimostrato con il voto".



Il Movimento sta inoltre lavorando per potenziare gli strumenti informatici per i cittadini e non solo. "La prossima applicazione che rilasceremo sarà quella di e-learning", spiega. "Saranno delle lezioni online corredate di video e approfondimento tenute da alcuni consiglieri comunali per dare supporto ai nuovi eletti di questa tornata".



"Il responsabile degli enti locali è Luigi Di Maio. Per quanto riguarda Rousseau sono già previste applicazioni per i sindaci e in generale per i comuni e anche queste saranno rilasciate nei prossimi mesi".