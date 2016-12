Comunali, urne aperte: si vota fino alle 23 per i nuovi sindaci

Si vota anche in 18 comuni capoluogo di provincia: Benevento, Brindisi, Carbonia, Caserta, Cosenza, Crotone, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Olbia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese e Villacidro.



Ballotaggi il 19 giugno - Nei Comuni con popolazione maggiore di 15mila abitanti, qualora nessun candidato superi il 50%+1 dei voti, sarà necessario il secondo turno: l'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno, sempre dalle 7 alle 23.



Affluenza alle ore 19 - Secondo i dati pubblicati dal Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne è stata del 46,01%. A Roma si sono recati alle urne il 39,39% degli aventi diritto, a Napoli il 37,99%, a Bologna il 46,44% e a Milano il 42,44%.



Affluenza alle ore 12 - Secondo i dati pubblicati dal Viminale l'affluenza alle urne per le elezioni comunali, rilevata alle ore 12, si attesta al 17,99% (il rapporto non tiene conto del voto in Friuli Venezia Giulia e in Sicilia). Nella precedente tornata in molti comuni le elezioni si erano svolte in due giorni e l'affluenza era stata del 12,93%.