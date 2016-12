6 giugno 2016 15:33 Comunali, i risultati definitivi: nelle grandi città tutto si deciderà ai ballottaggi Si torna a votare il 19 giugno. A Roma sfida Raggi-Giachetti. A Milano Sala-Parisi. A Torino Fassino-Appendino. A Napoli De Magistris-Lettieri. A Bologna Merola-Borgonzoni

Non è bastato il primo turno per eleggere i nuovi sindaci delle grandi città al voto e il 19 giugno si tornerà alle urne per i ballottaggi. A Roma Virginia Raggi (M5s) sfiderà Giachetti (Pd). A Milano Sala (Pd) e Parisi (centrodestra) si contenderanno il posto di Pisapia. A Bologna e a Torino i sindaci uscenti del Pd, Merola e Fassino, se la vedranno con Lucia Borgonzoni (centrodestra) e Chiara Appendino (M5s). A Napoli sfida De Magistris-Lettieri.

Ecco il responso delle urne nelle principali città d'Italia chiamate a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.



ROMA, Raggi contro Giachetti - Virginia Raggi (M5s) vince il primo turno delle comunali a Roma con il 35,25% dei voti e si scontrerà al ballottaggio con Roberto Giachetti (Pd e centrosinistra) che ha ottenuto il 24,87% dei voti. Terzo posto e niente secondo turno per Giorgia Meloni (FdI, Noi con Salvini), che si è fermata al 20,64%. Alfio Marchini (Lista civica, Forza Italia e altri) ha ottenuto il 10,97%. Seguono Stefano Fassina (4,47%), Simone Di Stefano di Casapound (1,18%), Alessandro Mustillo del Partito comunista (0,79%), Dario Di Francesco (062%), Mario Adinolfi (0,60%), Alfredo Iorio (0,21%), Carlo Rienzi (0,21%), Fabrizio Verduchi (0,12%) e Michel Emi Maritato (0,06%).



MILANO, Sala contro Parisi - A scrutinio concluso, Giuseppe Sala (centrosinistra) ha raccolto 224.156 voti pari al 41,69%. Andrà al ballottaggio con Stefano Parisi (centrodestra) che ha raccolto 219.218 pari al 40,77%. Si ferma a quota 54.099 voti, pari al 10,06%, Gianluca Corrado del M5s. Seguono: Basilio Rizzo (Sinistra) al 3,56%, Marco Cappato (Radicali) all'1,87%, Nicolò Mardegan all'1,11%, Natale Azzaretto allo 0,41%, Luigi Santambrogio allo 0,27%, Maria Teresa Baldini allo 0,21%.



TORINO, Fassino contro Appendino - Il primo cittadino uscente, Piero Fassino (sostenuto da Pd, Moderati, lista civica, Sinistra-Sinistra per la città), ha ottenuto il 41,83% dei voti. Sfiderà Chiara Appendino (M5s), che si è fermata al 30,92%. Fuori dai giochi Alberto Morano (Lega, Fdi e una lista civica) al 8,39%. Nettamente staccati Osvaldo Napoli (FI e due liste civiche) al 5,31%; Roberto Rosso (Udc e liste civiche) al 5,05%; Giorgio Airaudo (Sinistra e liste civiche) al 3,70%. Il M5S è il primo partito della città con il 29,96% dei voti, seguito dal Pd (29,78%).



BOLOGNA, Merola contro Borgonzoni - A Bologna il candidato del Pd e centrosinistra Virginio Merola, sindaco uscente, ha preso il 39,46% delle preferenze. Andrà al ballottaggio con la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni (22,27%). Massimo Bugani del M5s ha raccolto il 16,59% dei voti. Per lui niente secondo turno.



NAPOLI, De Magistris contro Lettieri - A Napoli lo spoglio non è ancora terminato ma è già chiaro che al secondo turno si sfideranno il sindaco uscente, Luigi De Magistris, e il candidato del centrodestra Giovanni Lettieri. Debacle del Pd, con Valeria Valente che non è andata oltre il terzo posto. Quarto il Movimento 5 stelle con Matteo Brambilla. A seguire Marcello Taglialatela, Luigi Mercogliano, Martina Alboreto, Nunzia Amura, Paolo Prudente e Domenico Esposito.

CAGLIARI, Zedda vince al primo turno - Tra le grandi città Cagliari è, con Salerno, l'unica eccezione: niente ballottaggio. Massimo Zedda (centrosinistra) ha infatti vinto al primo turno e, con il 50,8% delle preferenze, è stato confermato sindaco. Lo rilevano i dati del servizio elettorale del Comune al termine dello scrutinio di tutte le 174 sezioni. Lo sfidante del centrodestra, l'ex parlamentare di Forza Italia Piergiorgio Massidda, si è fermato al 32,6%. Lo separano da Zedda poco più di 14.500 voti. Maria Antonietta Martinez del Movimento 5 stelle ha invece ottenuto il 9,2%. L'affluenza è stata del 60,24%.



SALERNO, plebiscito per Vincenzo Napoli - Schiacciante la vittoria al primo turno di Vincenzo Napoli (centrosinistra), nuovo sindaco di Salerno. Napoli ha ottenuto il 70,49%. Solo le briciole per il candidato del centrodestra, Roberto Celano (9,59%) e per tutti gli altri contendenti.



TRIESTE, Dipiazza contro Cosolini - E' definitivo il ballottaggio per il sindaco di Trieste tra Roberto Dipiazza (centrodestra) e Roberto Cosolini (centrosinistra). In 238 sezioni su 238 scrutinate, secondo quanto riporta il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia, Dipiazza ha ottenuto 39.495 voti (40,81%), e Cosolini 28.277 voti (29,22%).