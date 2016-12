Comunali, chiusa la campagna elettorale tra appelli e veleni

Rien ne va plus. La campagna per le comunali è finita e scatta il silenzio elettorale: domenica si vota e gli occhi di tutta Italia sono puntati su due sfide: quella di Milano , che vede Silvio Berlusconi, a pochi giorni dall'intervento al cuore, tornare in campo per sostenere Parisi ; e quella di Roma , infiammata nelle ultime ore da un nuovo caso-Raggi . Ma non si escludono sorprese, né possibili ripercussioni, anche a Torino , Bologna e Napoli .

Roma, Raggi presenta metà giunta - Le polemiche sugli incarichi ricevuti dalla Asl di Civitavecchia non fermano la cavalcata di Virginia Raggi. La candidata di M5s al Campidoglio si è difesa da ogni accusa e ha poi chiuso la campagna elettorale annunciando i primi quattro nomi della giunta con cui, se vincerà domenica, amministrerà Roma: "All'Urbanistica e Lavori pubblici Paolo Berdini; alla Sostenibilità Paola Muraro; alla Qualità della vita, Sport e Accessibilita il campione di rugby Andrea Lo Cicero. Alla Crescita culturale il direttore generale di Zone Attive, Luca Bergamo".



Il candidato del Pd, Roberto Giachetti, dal canto suo non si dà per vinto, nonostante il distacco rimediato al primo turno: "Forse mi sono lasciato prendere, anche romanticamente, ma io sento dentro di me che ce la possiamo fare", ha detto nel suo ultimo appello al voto. "Tutti insieme siamo stati in grado di rappresentare la buona politica. Il futuro della città, il futuro della polica e mi sento di dire anche del centrosinistra che io penso sia il futuro di questa città ma anche del Paese".



Milano, la sfida più incerta - A Milano si gioca la sfida che farà probabilmente da ago della bilancia anche nelle analisi del dopo-voto, sia per il Pd sia il centrodestra. Il candidato del centrosinistra, Beppe Sala, incassa l'appoggio del candidato della sinistra Basilio Rizzo e lancia un ultimo appello a dare un voto sul sindaco, non sul governo: "Pensate a me, non a Renzi. Conosco la città otto volte più di Parisi".



Il suo avversario, Parisi appunto, incassa però in extremis una spinta da Silvio Berlusconi. A pochi giorni dall'operazione, il leader di Forza Italia ha rilasciato una dichiarazione di sostegno al candidato del centrodestra: "A Milano tra poche ore si sceglie il sindaco e mi auguro che si premi la serietà, l'affidabilità e la competenza di Stefano Parisi". "Renzi evita Milano, mentre Berlusconi ci manda tutti i giorni segnali di supporto - punzecchia Parisi - Chi vuole cambiare mi voti".



Napoli - A Napoli il sindaco uscente Luigi De Magistris, che al primo turno era avanti di 18 punti sullo sfidante di centrodestra Gianni Lettieri, guarda a M5s e annuncia: "Dopo le elezioni nascerà un movimento politico non leaderistico, un movimento popolare. Farò il sindaco e Napoli diventerà soggetto politico".



Secca la replica del suo avversario, il candidato del centrodestra Gianni Lettieri: "A me non interessano i progetti politici nazionali, mi interessa solo risolvere i problemi di Napoli".



Le altre città - Il sindaco uscente di Bologna, Virginio Merola, che non ce l'ha fatta al primo turno ma parte 17 punti avanti alla candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni, ha chiuso la campagna alla Bolognina. A Trieste l'ex sindaco di centrodestra Roberto Dipiazza parte in vantaggio nel tentativo di riprendersi il municipio dopo il quinquennio del centrosinistra, guidato da Roberto Cosolini. A Torino Piero Fassino se la deve vedere con la grillina Chiara Appendino (undici punti di distacco al primo turno). E nel finale di campagna sfodera l'annuncio di un "patto per il lavoro che porterà 20mila nuovi posti". La sfidante Appendino rilancia con impegni sulle infrastrutture.