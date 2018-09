Mattarella firma il decreto per Genova | Scelto il commissario: sarà Gemme

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge per le emergenze, in cui sono inserite le misure per Genova . Il provvedimento ha quindi l'autorizzazione per essere trasmesso in Parlamento. E' quanto si apprende da fonti del Quirinale. Intanto è stato raggiunto l'accordo sul nome del commissario all'emergenza: si tratta del manager genovese di 70 anni Claudio Andrea Gemme (indicato dalla Lega).

Gemme, 70 anni, è presidente di Fincantieri SI. E' stato prima in Finmeccanica e poi alla Ansaldo. Ha lavorato a lungo all'estero, in Russia, in Germania e in Giappone. La madre di Gemme e altri suoi parenti sono stati sfollati dalla zona rossa perché residenti in uno dei palazzi di via Porro, nelle immediate vicinanze del viadotto. In passato vicino alla presidenza di Confindustria Genova, siede nel Consiglio di presidenza di Confindustria.