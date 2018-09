Genova, Toninelli svela le pressioni subite: "Da Aiscat arrivò una diffida"

Parlando a "In Onda", Toninelli ha detto che "alcuni dirigenti del ministero, che come voi hanno famiglia, temevano di finire in mezzo a una strada". Poi ha spiegato di aver chiesto il parere dell'Anac sulla pubblicazione e di aver ottenuto il via libera. "Capisco il nervosismo della vecchia politica - ha spiegato in merito alle reazioni dell'opposizione che ha chiesto di fare i nomi - la quale ha permesso la creazione di questa mangiatoria che ha dato ai privati miliardi".



"Sfollati potranno rientrare in casa per qualche ora" - Toninelli è intervenuto anche sulle proteste degli sfollati. "Ci sono buone possibilità" che nei prossimi giorni "possano rientrare per qualche ora" nelle loro case per prendere i loro beni, ha assicurato, spiegando che saranno messi dei sensori che consentano un monitoraggio del ponte. Poi ha ribadito che "entro novembre avranno tutti un'abitazione. Abbiamo smosso tutti i livelli istituzionali".



"Nel decreto Genova ci sarà l'obbligo del collaudo" - Il ministro è poi entrato nel merito del decreto Genova che il governo si appresta a varare. "Metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l'obbligo del collaudo": il concessionario dovrà obbligatoriamente verificare se un ponte o un'opera è stabile, "se non lo è, lo chiudo", ha detto. Nel dl anche le misure per "i mutui delle famiglie" e per sostenere le imprese del capoluogo ligure.