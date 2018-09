Crollo di Genova, Toninelli: "Distorta la foto col plastico" ma... inciampa su Instagram con le "concessioni"

"Ho sofferto e soffro ogni giorno per Genova e per i genovesi. Dal 14 agosto lavoro incessantemente per ridare dignità ad entrambi. Chi usa una innocua fotografia con il plastico di Vespa per cercare di far credere il contrario, è solo un burattino al soldo di chi finanzia certa stampa". Con questo post su Facebook il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli cercava di rimediare alle polemiche per le immagini "sorridenti" davanti alla riproduzione del ponte Morandi. Poche ore dopo, altra benzina sul fuoco, però: il ministro pubblica su Instagram una foto dal barbiere, ironizzando sulla revoca della "concessione". Piovono nuovi attacchi e la correzione del post non basta. "Prima in tv, poi sui social. Che vergogna un ministro così. Parole, battute e propaganda, mentre Genova aspetta decisioni chiare e in fretta", twitta il segretario Pd Maurizio Martina.