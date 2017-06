Elezioni: le urne premiano Frosparo, il Cetto la Qualunque made in Calabria

Ad Acri, in Sila, le urne hanno sancito il successo di un candidato che già aveva conquistato il web. Pur non riuscendo a conquistare un posto nel ballottaggio per la fascia da primo cittadino, Angelo Cofone detto Frosparo ha ricevuto un dignitosissimo 7 per cento di consensi e la sua alleata è arrivata al ballottaggio. Il suo comizio sui generis aveva conquistato la Rete a colpi di frasi come "sono il commissario locale della Democrazia Cristiana" e "questo è un periodo di non grande serenità".