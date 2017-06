Comunali Trapani, Fazio non presenta la lista: fuori dal ballottaggio

Girolamo Fazio , indagato per corruzione e traffico di influenze nell'ambito dell'indagine "Mare Monstrum", non ha presentato la lista degli assessori e quindi resta fuori dal ballottaggio per le comunali di Trapani. Il 25 giugno i trapanesi alle urne potranno soltanto astenersi o votare per Pietro Savona (centrosinistra). Perché quest'ultimo venga eletto, sarà però necessario che l'affluenza superi il 50% e dovrà ottenere minimo il 25% dei consensi.

Fazio: "Coerente con quanto detto" - "Non comprendo tutta questa falsa indignazione che alimentata negli ambienti politici, in special modo dalle parti di Savona - ha dichiarato Fazio -. La nomina degli assessori è l'atto più politico per eccellenza. Avrei dovuto quindi, forse per accontentare qualcuno, compiere un atto politico in totale contrasto con quanto avevo preannunciato, e cioè il mio totale disimpegno dalle elezioni?".



Nella città siciliana gli iscritti nelle liste elettorali sono 60.023 e per essere eletto Savona dovrà ottenere 15.006 preferenze. Al primo turno il candidato del Pd ottenne 8.714 voti, quando alle urne si recarono 35.377 elettori, il 58,94%. Savona raccolse il 26,27%, contro il 31,79% di Fazio.



In caso di mancata elezione del sindaco, il Consiglio comunale resterebbe in carica e cambierebbe soltanto il sistema di attribuzione dei seggi: non più il 60% ai candidati della coalizione vincente e il restante 40% all'altra, ma la suddivisione secondo il sistema proporzionale puro. L'amministrazione, invece, sarebbe guidata da un commissario.



Alfano: "Rispetto la decisione di Fazio" - "Ho avuto grande rispetto per la decisione dell'avvocato Girolamo Fazio di ritirare la propria candidatura, credo che sia stata molto rispettosa delle Istituzioni e molto dignitosa. Vedremo cosa diranno i trapanesi, se vorranno votare in maggioranza il candidato sindaco rimasto". E' il commento del ministro degli Esteri, Angelino Alfano.