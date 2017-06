Comunali, si vota per i ballottaggi: seggi aperti dalle 7 alle 23

Sono 4,3 milioni gli italiani chiamati nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23. Il ballottaggio interessa 111 comuni italiani, 19 capoluoghi di provincia e 3 di regione: Genova, Catanzaro e L'Aquila. Quasi in tutti i capoluoghi è sfida tra centrodestra e centrosinistra. Il centrodestra parte in vantaggio in 13 capoluoghi rispetto ai 6 del centrosinistra.