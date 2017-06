Comunali, sconfitta M5s: fuori dai ballottaggi delle grandi città | A Palermo verso riconferma Orlando

La doccia fredda del M5s - Doccia fredda per il M5s: secondo i dati ancora non definitivi, i pentastellati sarebbero infatti fuori dal ballottaggio nei capoluoghi di Regione: Genova (dove Beppe Grillo giocava in casa e si è reso protagonista della scelta del candidato Luca Pirondini, cestinando con un "fidatevi di me" Marika Cassimatis scelta dalla rete), L'Aquila e Catanzaro.



Il successo di Leoluca Orlando a Palermo - Per l'altro capoluogo di Regione al voto, Palermo, la corsa alla poltrona di primo cittadino si sarebbe chiusa già al primo turno con la riconferma di Leoluca Orlando, dato tra il 45% (in Sicilia vince chi arriva al 40%).



Il ritorno allo scontro centrodestra-centrosinistra a Genova, L'Aquila e Catanzaro - "L'esclusione" del M5s riporta al "classico" ballottaggio centrodestra-centrosinistra nelle principali città: succede a Genova dove al secondo turno vanno il candidato di centrosinistra Gianni Crivello e quello del centrodestra, Marco Bucci e a L'Aquila, dove, dopo due mandati di Massimo Cialente, se la vedranno Americo Di Benedetto, candidato del centrosinistra (dato al 44-48%) e Pieluigi Biondi, di centrodestra (dato al 41-45%) e dove il M5S con Fabrizio Righetti si ferma a un risultato a una cifra (tra il 4 e l'8%).



A Catanzaro il secondo turno dovrebbero giocarselo il sindaco uscente, Sergio Abramo del centrodestra, (dato tra il 40 e il 44%) e il candidato del Pd, Vincenzo Antonio Ciconte, (tra il 28 e il 32%). Sembra sfumare invece il sogno di Nicola Fiorita, sostenuto da liste civiche e di sinistra, tra il 21 e il 25%.



Parma e il caso Pizzarotti - Il M5s piange poi anche a Parma, definita esattamente cinque anni fa da Beppe Grillo "la Stalingrado d'Italia", in quanto primo Comune amministrato dai grillini. Nel comune emiliano l'ex Federico Pizzarotti, espulso dal comico genovese, è in testa con il 37% e sfiderà Paolo Scarpa, candidato del centrosinistra (al 29%).