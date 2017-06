Comunali, revocata Commissione che ammise lista "Fasci del lavoro"

Polemica nel Mantovano, ma non solo, per l'ingresso nel Consiglio comunale di Sermide-Felonica della lista "Fasci del lavoro" , ispirata alla Repubblica sociale di Salò. Per cercare di calmare le acque arriva intanto la decisione del prefetto di Mantova , d'intesa con il Ministro dell'Interno e il presidente della Corte di appello di Brescia, di rimuovere la Commissione che aveva approvato la lista, permettendone la partecipazione alle elezioni.

Il provvedimento non avrà tuttavia riflessi sull'esito delle elezioni, che, ha precisato la prefettura di Mantova, non viene messo in discussione e resta valido.



Ai "Fasci del lavoro" il 10,4% dei voti - L'ingresso in municipio per i "Fasci del lavoro", arrivato con le Comunali di domenica, è il risultato di 15 anni di tentativi del fondatore della lista, Claudio Negrini. A rappresentare i "Fasci" sarà la figlia di Negrini, Fiamma, studentesse 20enne, che è riuscita a raccogliere 334 voti, pari al 10,41%.



Il fondatore della lista: "Da 15 anni presento la lista e nessuno ha mai detto niente" - "Un risultato straordinario", lo ha definito Negrini, precisando, in risposta alle polemiche, che quello rappresentato sul simbolo della lista "non è il fascio littorio ma il fascio della Repubblica sociale; sono 15 anni che presento lo stesso simbolo in tutt'Italia e nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Vorrà dire che la prossima volta lo cambierò".