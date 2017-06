26 giugno 2017 12:36 Comunali, M5s: "Per il Pd i ballottaggi una Caporetto, Renzi fa finta di niente" Nota dei pentastellati dopo lʼesito del secondo turno delle elezioni Lʼex premier "prende una clamorosa sberla", si legge in una nota

"Il Pd esce da questi ballottaggi con le ossa rotte e Renzi prende una clamorosa sberla dagli italiani, la seconda dopo quella del 4 dicembre scorso". Così, in una nota, il Movimento 5 stelle commenta l'esito dei ballotaggi per le elezioni comunali e, in particolare, i risultati ottenuti dal Partito Democratico nelle principali città interessate dal voto. "Renzi vuol far credere che non sia successo nulla", recita la comunicazione del M5s.

Per il Pd è una Caporetto, e Renzi fa finta di niente Movimento 5 Stelle Sempre a proposito dell'ex premier, nella nota grillina si legge che "lui parla di risultato a macchia di leopardo, ma la realtà dei numeri dimostra che per il suo Pd è una vera e propria Caporetto. Lo aveva capito e per questo in campagna elettorale nelle ultime due settimane si è dileguato e ora vuole far credere che tutto possa andare avanti come prima".