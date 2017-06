Comunali, Guerini (Pd): soddisfatti. Salvini: con la Lega si vince, Renzi ko

Toti: centrodestra unito funziona - "Il centrodestra unito funziona e convince. Dopo la Liguria e Savona siamo pronti a vincere Genova". Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato sulla sua pagina Facebook i risultati delle elezioni amministrative.



Salvini: male M5s? Il vero sconfitto è Matteo Renzi - "Non capisco perché il Pd esulti della presunta disfatta dei Cinque stelle. Per me sono andati meglio di loro. Se c'è uno sconfitto è Renzi che ha dovuto mascherarsi dietro liste civiche. Noi e i 5 stelle ci mettiamo la faccia". Lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini, commentando il risultato elettorale e sottolineando la "mazzata" del Pd a Genova e a La Spezia dove i pentastellati hanno anche sfiorato il 20%.



Maroni: mi torna in mente il '94 - Come sono andate le elezioni amministrative per la Lega Nord? "Credo ci sia da fare una riflessione sulle alleanze al Sud. A Palermo la mancata alleanza con Forza Italia ha portato a un risultato deludente. Ma al di là di un caso specifico, il punto è che il quadro attuale mi ha fatto tornare in mente il 1994". Lo afferma il governatore della Lombardia Roberto Maroni. "Allora c'era Forza Italia alleata con la Lega al Nord e con Alleanza nazionale al Sud - ragiona l'esponente del Carroccio -. Chissà, forse un ritorno alle origini potrebbe essere un'idea...".



Genova, Cassimatis: "Il partito dello staff M5s è stato punito" - "Nessuno può stupirsi: hanno espulso tutti i vecchi attivisti, quelli che avevano lavorato sul territorio e che gli elettori conoscevano, per candidare sconosciuti fedeli allo Staff". Cosi Marika Cassimatis, candidata a Genova epurata da Beppe Grillo, in un'intervista a Repubblica commenta le comunali nel capoluogo ligure. "Nel M5S, in tutta Italia - rimarca -, hanno emarginato e buttato fuori la vecchia guardia degli attivisti con motivazioni casuali o addirittura senza motivazione. A Genova, così come altrove, l'80% dei candidati nelle liste di Comune e Municipi era composto di persone sconosciute, che non hanno mai partecipato ai banchetti".