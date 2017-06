Comunali, crolla l'affluenza ai ballottaggi: alle 19 ferma al 31,4%

E' ferma al 31,40% degli aventi diritto l'affluenza alle urne, rilevata alle 19, per i ballottaggi delle elezioni comunali. Il dato è stato diffuso dal Viminale. Al primo turno, alle ore 19, la percentuale omologa era stata del 40,66%. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia - otto in tutto - gestiti direttamente dalle due Regioni e non dal Viminale.