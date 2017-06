Ballottaggi, seggi chiusi: affluenza cala al 46,03%, il Centrodestra avanti

Si sono chiusi alle 23 i seggi nei 111 comuni (22 dei quali capoluogo di provincia) in cui si votava per i ballottaggi. Affluenza in calo (dato finale al 46%) rispetto al primo turno. Iniziano subito gli scrutini. Trapani non raggiunge il quorum e pertanto l'unico candidato in corsa non è stato eletto: la città sarà commissariata. Dai primi exit poll il Centrodestra è avanti a Genova e Verona. Pizzarotti verso la riconferma a Parma.