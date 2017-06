Ballottaggi, Salvini: Gentiloni non rappresenta più nessuno, a casa

Ballottaggi: sui social lʼesultanza dei leader del centrodestra 1 di 8 Facebook Facebook Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 2 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 3 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 4 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 5 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 6 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 7 di 8 Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 8 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra leggi dopo slideshow ingrandisci

"Serve legge elettorale maggioritaria" - "Invitiamo il Pd a portare la legge elettorale subito al Senato, con tre righe che premino le coalizioni, penso che si possa portare a casa in una settimana", ha spiegato Salvini, che in conferenza stampa ha invitato il centrodestra a sostenere una legge "maggioritaria" perché sarebbe sbagliato a suo avviso "sostenere il proporzionale" dopo l'esito dei ballottaggi. "Prima si vota per le Politiche - ha concluso - e meglio è".



"Ragionerò con Berlusconi" - Con Berlusconi "ci vedremo, ci sentiremo, ragioneremo", ma "la leadership è l'ultima delle mie preoccupazioni". "Le primarie? Le ho proposte diciotto volte non solo sul leader ma anche sul programma - ha sottolineato Salvini -. Mi è stato detto di no diciotto volte, e non mi incaponisco su questo. La priorità è fare una legge elettorale di cinque righe a andare a votare subito".



Orfini: rifare centrosinistra? Ripassino nostra storia - "A tutti quelli che dicono che dobbiamo rifare il centrosinistra, suggerisco un ripasso sulla nostra storia". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.