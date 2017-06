Ballottaggi, niente quorum a Trapani: la città sarà commissariata

Piero Savona

Ballottaggio flop a Trapani. La bassa affluenza alle urne, che si attesta al 26,75%, "sconfigge" l'unico candidato in corsa per fare il sindaco, Piero Savona (Pd), la cui unica speranza era un'affluenza almeno del 50% e la conquista del 25% delle preferenze. La città non ha né sindaco né consiglio comunale: decadono infatti anche i consiglieri eletti al primo turno. Il capoluogo siciliano verrà pertanto commissariato.