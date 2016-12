29 settembre 2016 14:12 Silvio Berlusconi, il più grande tifoso del Milan e la passione sportiva del presidente La sua gestione sarà ricordata come quella che ha vinto di più nella storia rossonera

Estratto da "Una storia italiana" pubblicato nel 2001 da Forza Italia



24 marzo 1986. Tre mesi dopo aver salvato la società dal fallimento, Silvio Berlusconi fa il suo ingresso ufficiale nell'azionariato del Milan. È l'inizio di una nuova epopea sportiva destinata a proiettare i colori rossoneri ai vertici del calcio mondiale. Ma per lui, per il Presidente che unendo capacità manageriali e competenza sportiva avrebbe portato in via Turati - la storica sede del Milan - sei scudetti e coppe in quantità industriale, quella data segna anche il coronamento di un sogno antico.

Silvio Berlusconi, tutti i trionfi da presidente del Milan Il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi acquista il Milan: la società era sull'orlo del fallimento Un salvataggio, "una questione di cuore" ha sempre detto Berlusconi che in 30 anni ha speso per il Milan oltre un miliardo di euro e vinto 28 trofei, segnando un "pre" e un "post" nel calcio italiano Al primo raduno atterra assieme alla squadra in elicottero all'Arena Civica di Milano. La "colonna sonora" è la Cavalcata delle Valchirie "Dobbiamo diventare il club più titolato al mondo", annuncia nell'estate '87. Il colpo di genio è stato quello di scegliere come allenatore Arrigo Sacchi, tecnico di Fusignano, reduce da un campionato esaltante col Parma in B Il Milan di Silvio Berlusconi fa subito centro. Vince il campionato 1987-1988, la coppia Gullit-Virdis segna a ripetizione. Due anni più tardi arriva la prima Coppa dei Campioni. E' il 24 maggio 1989, il Milan di Sacchi, Gullit e Van Basten batte lo Steaua Bucarest per 4-0 in finale Una corazzata messa in piedi da Silvio Berlusconi con campioni del calibro di Van Basten, Franco Baresi, Maldini, Costacurta, Papin e Donadoni. Una tripletta di scudetti firmati Fabio Capello: 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 Il 9 dicembre 1990 il Milan sale sul tetto del mondo: a Tokyo 3-0 contro i paraguayani dell'Olimpia ed è Coppa Intercontinentale, la seconda di fila. Nel maggio 1994 i rossoneri travolgono (4-0) il Barcellona nella finale di Champions Arriviamo al 1995-1996, altro scudetto dell'era Capello. Rossi, Desailly, Albertini, Baresi, Costacurta, Maldini, Panucci, Baggio e Weah: una nuova squadra invicibile creata da Berlusconi porta a casa il 5° titolo in 9 anni. Dopo due anni in chiaroscuro il Milan torna allo scudetto. Campionato 1998-1999, Berlusconi punta su Alberto Zaccheroni e Oliver Bierhoff e anche stavolta non sbaglia. Nel maggio 2003 i rossoneri di Berlusconi tornano a fare la voce grossa in Europa. Il Milan di Carlo Ancelotti all'Old Trafford di Manchester batte ai rigori la Juventus e vince la Champions. Anno 2004, ottavo tricolore dell'era Berlusconi: alla guida della squadra c'è sempre Carlo Ancelotti, in campo stelle del calibro di Kakà, Shevchenko, Gattuso e Seedorf. Nel 2005 forse la più cocente delusione, finale di Champions a Istanbul contro il Liverpool. In vantaggio di 3 gol il Milan si fa rimontare e poi perde ai rigori. Passano solo due anni e arriva la "vendetta". Ad Atene finale di Champions 2007, sempre contro il Liverpool. Due gol di Inzaghi e Berlusconi brinda alla quinta Coppa dei Campioni Il 7 maggio 2011 è il nono sigillo: la squadra guidata da Massimiliano Allegri vince grazie all'ennesima corazzata messa in campo dalla società che poteva vantarsi di annoverare fenomeni come Ibrahimovic, Thiago Silva e Nesta. Certo, al momento di prendere il timone del Club e di avviarne la rifondazione, Berlusconi è ritornato con il pensiero al "suo" primo Milan, quello dei Carapellese, dei Puricelli, dei Tosolini, quello di cui si era innamorato negli anni dell'immediato dopoguerra. Si trattava di un Milan "minore", ma agli occhi del tifoso bambino rappresentava comunque qualcosa di meraviglioso, un patrimonio di affetti da difendere strenuamente nel corso di accese discussioni con i compagni di scuola, interisti o juventini che fossero.



E poi a casa, finiti i compiti, c'era sempre il tempo di parlarne con il padre, di commentare l'ultima partita, di provare a immaginarsi la successiva: "Vedrai papà, vinceremo, dobbiamo vincere...". Fino alla domenica, quando - finalmente - il sogno chiamato Milan poteva tradursi in realtà sul campo. Ed ecco emergere altri ricordi: il percorso fino allo stadio (l'Arena o San Siro) mano nella mano con papà, la coda davanti ai cancelli e lui, Silvio, a farsi piccolo piccolo per poter entrare con un solo biglietto in due.

Il Milan? È un affare di cuore, costoso, ma anche le belle donne costano Silvio Berlusconi I successivi novanta minuti venivano vissuti con il cuore in gola, tra gli abbracci per ogni goal dei rossoneri e lo sconforto quando le cose non giravano per il verso giusto. Ma anche in quei casi, papà Luigi sapeva trovare le parole giuste per consolarlo: "Niente paura, domenica prossima ci rifaremo". Già, ci rifaremo... Quante volte Silvio Berlusconi avrà ripensato a quelle parole nei momenti dei grandi trionfi che hanno contraddistinto i suoi quindici anni di Presidenza: la Coppa dei Campioni a Barcellona, e poi Vienna, Tokio, Atene... Tappe di una storia di successi ottenuti anche grazie alla perfetta organizzazione societaria che ha fatto del suo Milan un modello da imitare per tutto il calcio internazionale.



"Ho sognato di vincere la Coppa dei Campioni - ha detto Berlusconi - ma ho anche immaginato in quale modo, con quale stile questa vittoria andava conquistata, al termine di quale percorso. La nostra non è stata soltanto la vittoria di una squadra di calcio, ma è stata la vittoria di quei valori in cui tutti abbiamo fortissimamente creduto: la dedizione alla causa comune, l'altruismo e la perseveranza, la capacità di sacrificio, la lealtà contro gli avversari, l'attenzione spasmodica a ogni dettaglio. Dovevamo vincere ma anche convincere. Con un gran gioco, rispettando gli avversari ed entusiasmando i nostri tifosi".

Ce l’avrei io l’allenatore giusto: Berlusconi Silvio Berlusconi L'avventura del Milan di Berlusconi è anche una storia di formidabili allenatori. Strateghi della panchina scelti dal Presidente non solo per le loro qualità tecniche, ma anche e soprattutto per la capacità di aderire pienamente alla "filosofia-Milan", ovvero all'ambizioso progetto manageriale e organizzativo che ha fatto del club e della squadra rossonera un esempio da imitare. L'era Berlusconi risulta segnata in modo indelebile da due allenatori: Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Entrambi votati a un calcio moderno e spettacolare, i due rappresentarono altrettante "scommesse" volute, e vinte, dal Presidente.



Quando approda al Milan, nell'estate dell'87, Sacchi non ha esperienza a livello di serie A. Silvio Berlusconi lo chiama a Milano da Parma sfidando lo scetticismo generale, con una di quelle sue famose intuizioni che ne hanno contraddistinto la carriera d'imprenditore. Mai idea si rivelò più azzeccata: Sacchi non solo porta il Milan a primeggiare in Italia, in Europa e nel mondo, conquistando due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali, ma con i suoi schemi innovativi fortemente sostenuti dal Presidente impone a tutto il calcio italiano una svolta a 180 gradi, trasformandolo da difensivo in offensivo in omaggio alla spettacolarità del gioco.