23 di 28 Ansa

Ansa

Dalla "discesa in campo" a oggi: Silvio Berlusconi in politica

Il 18 novembre 2007 a Piazza San Babila a Milano Berlusconi annuncia lo scioglimento di Forza Italia e la nascita del Popolo delle Libertà in un discorso passato alla storia come la "rivoluzione del predellino", dato che Berlusconi annunciò i cambiamenti utilizzando la propria auto come palco circondato da centinaia di persone