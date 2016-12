Charlie Hebdo, Angelino Alfano: "Uno dei killer era noto anche in Italia"

12:56 - Uno dei killer di Parigi era noto alle forze di polizia italiane come appartenente alle filiere islamiche dirette in Iraq, ma non era mai stato sul territorio nazionale. Lo ha spiegato il ministro del'Interno, Angelino Alfano, nella sua informativa alla Camera sui fatti di Parigi aggiungendo che è stata rafforzata la vigilanza "non solo a siti istituzionali e luoghi culto, ma anche sedi di giornali e tv e personalità pubbliche".

La Lega contro "l'azzeramento dei fondi di epsulsione" - "Questo governo collabora con i terroristi: quello che fate va in questa direzione, azzerando il fondo espulsioni". Lo dice nell'Aula della Camera Paolo Grimoldi della Lega in replica al ministro dell'Interno. "Alfano dice che bisogna ritirare i passaporti? Ma se i terroristi andate a prenderli con le navi da guerra sul bagnasciuga dei Paesi musulmani che manco hanno addosso i documenti? Gli date le schede telefoniche e le case per fare le basi. I terroristi frequentavano il centro di Viale Jenner...", ribadisce il deputato, secondo cui "l'Islam moderato non esiste in nessun paese musulmano. Sentiamo solo che gli adulteri devono essere lapidati. La presidente Boldrini invece di fare i convegni sul termine 'presidenta' parli invece del fatto che nei Paesi islamici la donna viene vista come inferiore e della infibulazione, non delle cazzate...".