Voto, da Salvini a Di Battista: ultimi appelli su Facebook nonostante il silenzio elettorale

Nella giornata di silenzio elettorale diversi politici usano i social per far sentire la loro voce e lanciare gli ultimi appelli. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Facebook ha scritto: "Altri 4.243 clandestini in arrivo in Italia. Altri morti, altri scafisti soddisfatti, altri milioni per le cooperative. Chi non vota è complice dell'invasione in corso".