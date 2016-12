Renzi: "Vorrei anch'io lo schieramento dei moderati, ma per batterlo"

"Nelle prossime sedute del Cdm, la prossima o quella successiva, daremo il via all'assunzione di 2500 fra carabinieri, polizia e guardia di finanza", aggiunge il premier, sottolineando, in merito all'attentato al Palazzo di Giustizia di Milano come nei tribunali "debbano tornare i carabinieri". "Saranno assunzioni straordinarie in vista del Giubileo", spiega Renzi sottolineando come la misura sarà concordata con i ministero dell'Interno, dell'Economia e della Difesa.



"Sbarchi si fermano a terra non in mare" - Gli sbarchi si "bloccano a terra, non in mare. Perché in mare non ce la fai a riprenderli tutti", sottolinea Renzi, ricordando come "in Libia la comunità internazionale ha bombardato senza preoccuparsi del dopo. Si sono lavati le mani dopo aver eliminato Gheddafi".



"Bisogna occuparsi di più di Africa, andrò ad Addis Abeba" - "Bisogna occuparsi un po' di Africa", continua Renzi, sottolineando le grandi possibilità di sviluppo che il continente ha e avrà. Il premier ha annunciato che prossimamente sarà ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia.



"Chi va in Ue faccia interesse dell'Italia e non polemica" - "In Europa dobbiamo mandar gente sveglia, non si può utilizzare Ue per fare polemica, chi sta nel Parlamento europeo si deve occupare di Europa" invece "di stare in tv", afferma ancora Matteo Renzi a "L'intervista" di Quinta colonna, ricordando come, in occasione di una sua visita a Strasburgo c'erano "parlamentari italiani di altri due partiti che gridavano 'mafia, mafia'". Per Renzi chi va in Ue "deve fare gli interessi dell'Italia".