Renzi: l'Europa cambi la sua politica economica, Italia sia protagonista

"Ecco perché - prosegue Renzi un'intervista a Rtv38 - noi diciamo che esiste una terza via tra il rigido formalismo burocratico conservatore legato all'austerity che una parte dei Paesi europei vorrebbe utilizzare come punto di riferimento assoluto e dall'altro lato la demagogia del tutti contro l'euro".



"L'Europa deve cambiare e io spero che l'Italia potrà portare forte la voce per il cambiamento dell'Europa nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha aggiunto il premier, che poi, parlando di politica interna, precisa: "La priorità non è quella di cambiare il Pd o di vincere le elezioni regionali, ma la vera priorità è di rimettere in moto l'Italia. L'Italia va rimessa in moto. I segnali che vedo in questi giorni, in queste ore, sono segnali da prendere con molto prudenza, ma di ripartenza vera".