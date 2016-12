Renzi esulta: "Risultato molto positivo" Regioni, "siamo 10-2 sul centrodestra"

LA CONTA DEI VOTI Comunali, molti al ballottaggio A Venezia Casson è in testa

Terminata la conta per le Regionali, occhi puntati sulle Comunali, dove in molti casi si andrà al ballottaggio. A Venezia, quando i dati non sono ancora definitivi, il centrosinistra è in vantaggio con Felice Casson che dovrà vedersela al secondo turno con il candidato del centrodestra Luigi Brugnaro. Potrebbe invece...