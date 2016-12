Regionali, la Boschi blinda Renzi: "Il voto non influenzerà il governo"

La Boschi sembra comunque ottimista: "Sono convinta che la sfida del Pd sia quella di confermare i buoni governi locali e rappresentare una valida alternativa rispetto ad altre proposte. Penso quindi che alla fine il nostro risultato sarà migliore".



Il ministro, impegnato in Toscana a fianco del governatore uscente, Enrico Rossi, si sofferma poi sui candidati "impresentabili": "Mentre dicono che altri hanno liste impresentabili noi invece abbiamo l'imbarazzo della scelta perché abbiamo molti bravissimi candidati".



Rivendicando gli ultimi risultati conseguiti dal governo, la Boschi sottolinea poi che "il Pd ha votato da solo i provvedimenti anticorruzione e antimafia. Lo abbiamo fatto noi, non il Movimento 5 Stelle".



Infine dichiara: "Siamo gli unici che possono stare nelle piazze a testa alta, magari anche subendo qualche critica ma potendo dimostrare che abbiamo messo in un cassetto la politica del rinvio. E ora abbiamo una grande occasione di cambiamento del Paese con la guida del Pd: gli italiani non ci perdonerebbero mai se perdessimo questa occasione perché siamo troppo impegnati a litigare tra di noi".



Alfano contro Salvini: "Estremista" - "Nessun grande Paese occidentale affiderebbe a uno come Salvini il proprio destino". Da Bari il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, risponde così al leader della Lega, che aveva auspicato un centrodestra senza il leader di Ncd. "Immaginare che un grande Paese come l'Italia possa affidare il successo contro Renzi a un estremista come Salvini, è veramente una cosa fuori dal mondo", conclude Alfano.