Regionali 2015, 5 a 2 per il Pd: al centrodestra Veneto e Liguria

Affluenza ore 19 alle regionali intorno al 39,2% - L'affluenza alle urne, rilevata alle ore 19, va attestandosi al 39,2%. Nelle precedenti omologhe si votò in due giorni.



Comunali, affluenza al 49% - Quando sono noti i dati relativi a circa il 50% dei comuni sul totale di 512, l'affluenza alle urne per le elezioni comunali, rilevata alle ore 19 di oggi, va attestandosi al 49% (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia).



Affluenza ore 12: regionali al 15,7% - Sale al 15,7% l'affluenza ai seggi rilevata alle 12 per le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Umbria e Campania, secondo il Viminale. I numeri, diffusi quando mancano solo tre Comuni, segnalano un aumento di circa 5 punti rispetto alle precedenti omologhe, quando però si votò in due giorni. Nel confronto con le europee 2014 invece il dato risulta in flessione, con l'eccezione della Campania.



Comunali al 20,4% - Sempre alle 12, per le comunali l'affluenza rilevata si attesta al 20,4% e riguarda i dati del 50% dei Comuni sul totale di 512: non si tiene conto delle consultazioni in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Nelle precedenti omologhe si votò in due giorni.



Amministrative 2015, Regioni e Comuni - Alle urne sono chiamati i cittadini di 512 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 12 capoluoghi di provincia). Si vota anche per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 10 comuni del Friuli Venezia Giulia (di cui nessun capoluogo di provincia), in 167 comuni della Sardegna (di cui 3 capoluoghi di provincia) e in 53 comuni della Sicilia (di cui 2 capoluoghi di provincia).



Il turno di ballottaggio - In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci si voterà domenica 14 giugno dalle ore 7 alle ore 23; in Sicilia si voterà domenica 14 giugno dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 15 giugno dalle ore 7 alle ore 15.



Lo scrutinio dopo la chiusura dei seggi - Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23 di domenica, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti (tranne che in Sicilia ove lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 1 giugno). In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali lo scrutinio relativo alle elezioni regionali inizierà alle ore 23, mentre quello relativo alle elezioni comunali verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 1 giugno.