Liguria, Toti: vittoria era certa

"Per me la Liguria è sempre stata vinta. Il Pd ha governato male per 10 anni e la gente era stanca e qui il centrodestra è riuscito a essere unito". Così Giovanni Toti commenta le proiezioni elettorali che lo vedono in testa. "Tra la Lega e Forza Italia non c'è uno scontro: solo insieme il centrodestra ha potuto raggiungere questo risultato. Quello realizzato in Liguria deve essere una scuola per tutti", ha quindi aggiunto.