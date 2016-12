Elezioni, molti Comuni al ballottaggio Venezia: Casson davanti a Brugnaro

Terminata la conta per le Regionali , occhi puntati sulle Comunali , dove in molti casi si andrà al ballottaggio. A Venezia , quando i dati non sono ancora definitivi, il centrosinistra è in vantaggio con Felice Casson che dovrà vedersela al secondo turno con il candidato del centrodestra Luigi Brugnaro . Potrebbe invece essere decisa al primo turno la sfida di Agrigento. Calogero Firetto (Ap, Pd e altri) è in netto vantaggio.

Si delinea il ballottaggio a VENEZIA - Quando mancano sei sezioni da scrutinare, l'ex magistrato Felice Casson, supportato dal Pd e, tra gli altri, da due liste civiche, si ferma al 38,05%. Il suo maggior sfidante, l'imprenditore Luigi Brugnaro, sostenuto da Forza Italia, liste civiche e un'intesa siglata tra Ncd, Udc e Area Popolare, non è andato oltre il 28,59%.



CHIETI, Di Primio e Febo al ballottaggio - I dati definitivi dello spoglio confermano che a Chieti sarà ballottaggio tra il sindaco uscente, Umberto Di Primio (centrodestra), e il candidato del centrosinistra, Luigi Febo. Di Primio ha ottenuto 10.606 preferenze, pari al 37%; Febo 8.678 pari al 30,28%. Al terzo posto si è piazzato Ottavio Argenio (Movimento 5 Stelle), che ha avuto 3.176 voti, 11,08%. Il ballottaggio si terrà il 14 giugno.



LECCO, sfida Brivio-Negrini - Anche a Lecco la corsa alla poltrona di sindaco si deciderà al secondo turno, dove si scontreranno il primo cittadino uscente, Virginio Brivio (Pd, Appello per Lecco e Vivere Lecco), che ha conquistato il 39,2% con 8.251 voti, e Alberto Negrini (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Viva Lecco), che ha ottenuto il 26.5% con 5.582 voti. Fuori gioco l'ex sindaco ed ex senatore Lorenzo Bodega (Ncd).



Ballottaggio anche a NUORO - Alessandro Bianchi (centrosinistra), con il 29,94% dei voti risulta il più votato a Nuoro. A spoglio concluso il suo principale sfidante è Andrea Soddu (Lista civica), che ha ottenuto il 21,45% dei voti. La parola torna agli elettori per il secondo turno.



VIBO VALENTIA, Costa nuovo sindaco - Decisa al primo turno la sfida di Vibo Valentia. Elio Costa (liste civihce, centrodestra) supera il 50% dei voti e conquista la poltrona di primo cittadino. Staccato il candidato del centrosinistra, Antonio Maria Lo Schiavo.



TEMPIO PAUSANIA, vince Biancareddu - Con 4.273 voti (il 52,07%) l'ex assessore regionale dell'Udc, Andrea Biancareddu, è il nuovo sindaco di Tempio Pausania. Subito dopo di lui, con il 38,54%, si è piazzata la lista civica capeggiata dal medico Antonio Balata.



SANLURI, vince il sindaco uscente - Vince la continuità a Sanluri, capoluogo della provincia del Medio Campidano, dove il centrosinistra si impone con il vicesindaco uscente, Alberto Urpi, che diventa primo cittadino. L'esponente del Pd ha ottenuto il 47,2% dei voti, mentre Giuseppe Tatti, della lista civica, si è dovuto accontentare del secondo posto con il 40,12%. Notevolmente staccato Luigi Pilloni, Movimento 5 Stelle, con il 12,66%.



MATERA, ballotaggio Adduce-De Ruggieri - Si deciderà invece domenica 14 giugno il sindaco di Matera: il sindaco uscente, Salvatore Adduce (Pd), si ferma al 40,1%. Lo sfiderà Raffaele De Ruggieri (alla guida di una coalizione di liste civiche), che ha ottenuto il 36%.



MANTOVA, sarà duello Palazzi-Bulbarelli - Ballottaggio anche a Mantova. Il candidato di Pd e Sel, Mattia Palazzi, ha ottenuto il 46,5%. Secondo posto per Paola Bulbarelli (FI, Lega, Fdi-An) con il 26,4% dei voti.



A VIAREGGIO ballottaggio tutto a sinistra - A Viareggio l'ex sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro, sostenuto da più liste civiche di centrosinistra, si piazza al primo posto (30,6%) e va al ballottaggio. La sfida sarà tra lui e Luca Poletti (19,9%), candidato del Pd che l'ha spuntata per una manciata di voti su Massimiliano Baldini (19,8%) sostenuto da Lega Nord e Fratelli d'Italia.



Sfida tra Bracciali e Ghinelli ad AREZZO - Occorrerà attendere il 14 giugno per sapere chi sarà il successore di Giuseppe Fanfani, dimessosi dopo la nomina a membro del Consiglio Superiore della Magistratura, sulla poltrona di sindaco di Arezzo. Al ballottaggio vanno Matteo Bracciali, candidato di centrosinistra che ha conquistato il 44,2% dei consensi, e Alessandro Ghinelli, sostenuto dalla lista civica che porta il suo nome e dalla coalizione compatta di centro destra che ha totalizzato il 36% dei voti.



AGRIGENTO, Firetto verso la vittoria al primo turno - La città rimane al centrosinistra grazie alla prova di Calogero Firetto, deputato regionale di Area Popolare (Pd, Udc, Nuovo Centrodestra e da diverse liste civiche), che si è imposto, anche se manca l'ufficialità dei dati, con circa il 60% dei voti.