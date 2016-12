Berlusconi a Tgcom24: "Voglio unire i moderati, il popolo sceglierà il leader"

"E' un progetto che appare quasi come un sogno che forse farà sorridere molti, ma io nella mia vita ho sempre posto nel mio agire dei traguardi e alla fine li ho sempre centrati". Lo afferma Silvio Berlusconi a Tgcom24 parlando del suo progetto di unire i moderati in Italia . "Occorre una grande mobilitazione per fare la grande rivoluzione liberale che non è stata possibile fare prima per uscire finalmente dalla crisi", spiega.

"A guidare la grande coalizione dei moderati sarà un leader che sceglierà il popolo - aggiunge Berlusconi a Dentro i fatti -. In democrazia infatti è il popolo che sceglie, altrimenti si parlerebbe di dinastia". E inoltre, "basta con i politici di professione, è fondamentale dare spazio ai giovani. Serve una "crociata" di democrazia e di libertà per il bene del Paese: portata da dei "missionari" che imparino e insegnino a votare in maniera utile".



Il numero uno di FI, intervistato da Alessandro Banfi, parla anche di previdenza: "Matteo Renzi vuole dare la mancia. Bisogna invece restituire i soldi a tutti i pensionati". Sulle riforme, Berlusconi ha anche ricordato che occorre un "cambio profondo della macchina dello Stato. Via l'oppressione burocratica e fiscale. Ed è prioritaria la riforma della Magistratura".



Dopo aver lanciato la sfida a Matteo Renzi, ipotizzando le dimissioni del premier in caso di sconfitta alle imminenti Regionali, Berlusconi lancia un appello al voto: "Nonostante il lungo ponte per il 2 giugno, chiedo a tutti di trovare un'ora di tempo per recarsi alle urne".